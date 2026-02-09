総合マーケティングビジネスの富士経済は、血糖値改善を訴求した商品の発売や、近年の夏場の猛暑による止渇需要獲得で飲料などが伸びている健康志向食品の市場を調査した。その結果を「H・Bフーズマーケティング便覧 2026 No.2 健康志向食品編」にまとめた。トピックスとして、2025年見込（2024年比）では、夏場の猛暑に伴う止渇需要を背景に茶系飲料が好調。特に脂肪対策を訴求した商品が伸びる健康志向食品の国内市場は、1兆8390