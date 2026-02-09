¡Ö¥Á¡¼¥º¥Ó¥Ã¥È ¤Þ¤í¤ä¤«¥Á¡¼¥ºÌ£¡×¥«¥ë¥Ó¡¼¤Ï¡¢·Ú¤Õ¤ï¿©´¶¤Ç¥³¡¼¥ó¤È¥Á¡¼¥º¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Á¡¼¥º¥Ó¥Ã¥È ¤Þ¤í¤ä¤«¥Á¡¼¥ºÌ£¡×¤ò¡¢½Õ²Æ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢2·î16Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢Àè¹Ô¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢°Ê³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï2·î23Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ê8·î²¼½Ü½ªÇäÍ½Äê¡Ë¡£1978Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥Á¡¼¥º¥Ó¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¢¡¼¥â¥ó¥É·¿¤Ç¡¢¥³¡¼¥ó¤È¥Á¡¼¥º¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Éý¹­¤¤ÁØ