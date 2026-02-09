¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢2·î17Æü¤Ë¡Ö¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥±¡¼¥­¡ãìÔÂô²Ì½Áçõ¡ä¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢½¾ÍèÉÊ¤Î2ÇÜ¡ÊÆ±¼ÒÄÌ¾ï¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥±¡¼¥­¥½¡¼¥¹ÎÌÈæ¡Ë¤È¤Á¤¢¤¤¤«²Ì½Á6.7¡ó»ÈÍÑ¡ÊÀ¸´¹»»¡Ë¡Ë¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡¢¤È¤Á¤¢¤¤¤«¡Ê¤È¤Á¤¢¤¤¤«²Ì½Á6.7¡ó»ÈÍÑ¡ÊÀ¸´¹»»¡Ë¡Ë¤ÎìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥±¡¼¥­¡£¤Ò¤È¤¯¤Á¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤¤¤Á¤´¤Î´Å¤ß¤È¹á¤ê¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹­¤¬¤ê¡¢¤È¤í¡Á¤Ã¤È°î¤ì½Ð¤¹¥½¡¼¥¹¤¬»êÊ¡¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£¡È¥×¥ÁìÔÂô¾Ã