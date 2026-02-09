JR久留里線の上総亀山駅＝千葉県君津市JR東日本千葉支社は9日、廃線方針を示していた久留里線の久留里―上総亀山間（9.6キロ、いずれも千葉県君津市）について、2025年度内に鉄道事業の廃止を国土交通省に届け出ると発表した。廃止は27年4月1日付となる見通し。JR東が費用を負担する代替バスについて「一定の目途が立った」と判断した。同区間は乗客が少なく赤字となっており、君津市とJR東の間でバス中心の運行へ転換する協議