男子距離複合の後半フリーで力走するハイチのステベンソン・サバル＝テーゼロ（共同）20キロを力走し、確かな足跡を残した。ノルディックスキー距離男子のステベンソン・サバル（ハイチ）は、この競技では珍しい黒人選手だ。8日の距離複合では64位に終わったが、観客の歓声にストックを頭上で振り回して応えるなど初の五輪を満喫。開会式で旗手も務めた25歳のスキーヤーは「子どもの頃からの夢が現実になった」と興奮気味に語っ