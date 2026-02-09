衆院選で自民党が圧勝したことを受け、海外の反応です。各国首脳らからは祝福の声が聞かれた一方で、メディアからは高市総理の政策への警戒感を指摘する声も出ています。アメリカトランプ大統領（8日 SNS）「高市総理は非常に尊敬され、人気のあるリーダーだ。選挙に打って出た大胆かつ賢明な決断は大きな成果を上げた」高市総理への異例の支持表明を行っていたアメリカのトランプ大統領。8日、自身が掲げる“力による平和