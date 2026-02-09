佐賀競馬場で12日に開催される「第53回佐賀記念（Jpn3）」のPRでUMATENAの6人（大原萌、有村のあ、青木ひまわり、垂水愛莉、桜衣かれん、望月琉菜）がスポニチ西部総局を訪れた。今開催は地方・中央交流戦。JRAからは佐賀出身の川田将雅が騎乗するカズタンジャーをはじめ5頭が参戦して熱戦を繰り広げる。リーダーの桜衣は「佐賀の馬は30年前に勝ったきりなので、そろそろ！」とエールを送った。また、当日はUMATENA誕生2周