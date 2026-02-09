高市首相が「悲願」と言って自民党の公約に掲げた飲食料品の消費減税。自民党の圧勝で、実現するのでしょうか？選挙から一夜明けた9日、片山財務相が記者団の取材に応じました。◇片山財務相は、財源の確保や、自民党が掲げる通りに2年間で終わるのかなど、市場に懸念の声があることを問われ、「公約では2年間、特例公債に頼らず、飲食料品に限ってであり、給付付き税額控除につなげるということ」「今あるのはそれだけ」