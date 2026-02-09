路上で男女３人に催涙スプレーを吹きかけたとして、警視庁は９日、いずれも住所・職業不詳の４０歳と４５歳の男２人を傷害容疑で逮捕したと発表した。逮捕は７、８日。発表によると、２人は共謀して昨年９月２４日午前１０時１５分頃、東京都江戸川区東小岩の飲食店前の路上で、車に乗せた食材を同店に運び入れようとした中国籍の同店従業員の男女３人に催涙スプレーを噴射し、目に軽傷を負わせた疑い。２人は「身に覚えがない