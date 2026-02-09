衆議院選挙の大敗を受けて、中道改革連合の野田佳彦共同代表と斉藤鉄夫共同代表は9日、辞意を表明した。記者会見では野田氏に対し、旧民主党の中核メンバーが軒並み落選したことについての質問が出た。【映像】野田・斉藤氏が辞意表明（会見の様子）記者が「今回の選挙で小沢さんですとか岡田さん、枝野さん、安住さん、いわゆる旧民主党の中核だったメンバーの大半が落選しました。民主党時代の一つの区切りだとの指摘も出て