フィギュアスケート団体でSP、フリーともにトップの得点を出した三浦璃来・木原龍一ペアphoto by Sunao Noto / JMPA【日本チームを支える得点源】２月８日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が最終日を迎えていた。ペアの「りくりゅう」（三浦璃来・木原龍一）のフリーダンスが先陣だった。ショートプログラム（SP）でりくりゅうは『Paint It Black』を滑り、82.84点でトップの得点を勝ち取っていた。リンク