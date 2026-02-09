第51回衆議院議員総選挙は8日に投開票され、自民党が圧勝した。単独で3分の2を超える316議席を獲得。これによって皇室問題はどうなるか。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「意外にも、保守派が掲げる『旧宮家養子案』から、時代が『女性・女系天皇』に向かっているのが見えてくる」という――。写真提供＝共同通信社上皇ご夫妻への新年のあいさつのため、仙洞御所に入られる愛子さま＝2026年1月1日午後、東京・元赤坂（代表撮影） -