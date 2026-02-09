【モデルプレス＝2026/02/09】女優の原日出子が2月8日、自身のInstagramを更新。息子の手料理を公開した。【写真】66歳ベテラン女優「野菜のうまみが出てそう」息子お手製の“お店級”ドライカレー◆原日出子、こだわり詰まった息子の手料理披露原は「今夜は息子くんの作ってくれたドライカレーをいただきました」と記し、黒の器にご飯とドライカレーが丁寧に盛り付けられた写真を投稿。「9種類のお野菜と合い挽き肉 隠し味も色々