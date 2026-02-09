フソウの4月1日からの四国本社（高松市郷東町） 上下水道施設や水処理用機械の設計・施工、資材の販売、メンテナンスなどをワンストップで展開する水インフラ企業のフソウが、2026年4月1日付で、創業の地である香川県に本社を移転することを発表しました。香川への本社移転は46年ぶりです。東京の本社機能は維持し、移転後は香川と東京の2つの拠点を本社として、経営や事業運営の高度化を図るとともに、災害時などの事業継続