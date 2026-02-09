◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体戦（８日、ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの団体で、日本が２大会連続の銀メダルを獲得した。順位点合計６８点で、史上初の２連覇を果たした米国に、わずか１点差で敗れて北京大会に続き２位。８種目中５種目で１位（１０点）となる盤石の布陣で臨み、悲願の初優勝には一歩及ばなかったが、２２年北京五輪組で女子の坂本花織（２５）＝シスメックス＝