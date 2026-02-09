衆院選での高市政権の勝利について、アメリカのトランプ大統領は歴史的な勝利だと祝福しました。トランプ大統領は自身のSNSで、高市総理による解散・総選挙について、「果断かつ賢明な決断が大きな成果をもたらした」と指摘した上で、「第2次世界大戦以来初となる歴史的な3分の2の過半数を獲得した」と称賛しました。その上で、「“力による平和”を掲げる保守的な政策の実現に向け大いなる成功を願っている」とエールを送りました