俳優の真木よう子（43）が、8日放送のABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』#2に出演し、長女との関係性や美容にまつわる本音を赤裸々に語った。【写真】“崖っぷちシングルマザー”32歳・平川愛里菜、どん底からグラビア挑戦へ同番組は、ママたちが建前を捨てて本音で語り合うことをテーマに、多様な家族のかたちや子育て、恋愛、自己実現などに向き合う情報バラエティ。MCは滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが務めている