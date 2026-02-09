アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の興収情報が発表された。公開10日間で興収14億円を突破した。あわせて新たな入場者特典が発表された。【画像】公開された『ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』名場面カット公開3週目となる13日より3週目入場者プレゼントとして、「機動戦士ガンダム アーセナルベース」＆「ガンダムカー