歌舞伎俳優の中村鷹之資が９日、都内で行われた「女方ができるまで」欧州公演２０２６の取材会に出席した。映画「国宝」が国内外で話題となるタイミングでの海外公演に「とてもプレッシャーを感じる」と言い「歌舞伎役者たる責任を背負って臨みたい」と意気込んだ。ヨーロッパは、公私ともに初だと言い「父（五代目中村富十郎さん）が子守歌代わりに欧州公演の話をするくらい海外が大好きだったので、憧れが強かった。その都