東京24区で当選を決め、万歳する自民党の萩生田光一氏（中央）＝8日、東京都八王子市8日投開票の衆院選では、自民党派閥裏金事件に関係した公認候補ら44人中、旧安倍派の萩生田光一幹事長代行（東京24区）ら42人が当選を果たした。2024年前回選で落ちた元職の下村博文元文部科学相（東京11区）ら24人が国会議員に返り咲いた。落選は杉田水脈氏（大阪5区）ら2人だった。当選したのは旧安倍派39人、旧二階派3人。小選挙区で33人