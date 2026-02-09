歌手の辰巳ゆうと（２８）が９日、東京・馬橋稲荷神社で自身１０枚目のシングルとなる新曲「ロンリー・ジェネレーション」（３月４日発売）のヒット祈願。「今年こそは紅白歌合戦初出場を目指して頑張っていきたい」と抱負を語っていた。この日のためにつくられたきらびやかな衣装で、「午（うま）年」にちなんで白馬にまたがって登場した辰巳は「すごく縁起の良い１年になりそう」と笑顔。ロック調となる新曲に「ウマく歌える