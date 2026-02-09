俳優の須賀健太（31）が9日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。子役をしていた幼少期を明かした。「ぽいぽいトーク」のコーナーで須賀は、もたれているイメージを「普通の子ども時代を過ごしてないっぽい」「学校で業界用語を使いまくり」などと紹介された。ハライチ澤部佑は「嫌な（話）…内山（信二）くんだな。ほぼ内山くんのエピソード」と苦笑いした。須賀は「内山さんです。ほぼ」と反応