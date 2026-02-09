「立った！クララが立った！」【動画】「カブトガニが立った！ クララと命名します」往年のアニメ『アルプスの少女ハイジ』の名シーンを思わせるカブトガニの姿がSNS上で大きな注目を集めている。「カブトガニが立った！ クララと命名します」とその模様を動画で紹介したのは笠岡市立カブトガニ博物館（岡山県笠岡市）の公式Xアカウント（@horseshoecrab_m）。見ていて気持ちいいくらいに姿勢よく直立したこのカブトガニ。この動画