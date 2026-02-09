GRスポーツ専用装備で武装！2026年1月3日から17日にかけて開催された「ダカールラリー2026」に、トヨタ車体は専用にカスタムした「ランドクルーザー300」で参戦しました。このダカールラリー用ランドクルーザーは、「GR SPORT」グレードをベースにしたモデルです。一体どのようなクルマなのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これが“一番高い”トヨタ最新「GRスポーツ“四駆SUV”」です！（30枚以上）ランドクルーザー300