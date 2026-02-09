バレンタインと聞いて、ワクワク・ドキドキな人もいれば、何やら胸がザワつく……なんて人も。友チョコ・義理チョコ・本命（？）チョコ。まさかの“疑惑”も緊急発生！？甘いはずの日に起こった、リアルなバレンタイン・トラブルをのぞいてみましょう。今回は、若い女性社員さんの暴走から起こった一件です。バレンタインデーが近づいてきたある日、最近入社した若い女性社員・カヤから相談をうけたホナミさん。カヤ「バレンタイ