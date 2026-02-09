¶Ã¤­¤Î35cm¥«¥Ã¥È¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¡Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎµÜËÜ¿¿°½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬?·ãÊÑ?¤·¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡ª¤¢¤Þ¤ê¤ÎÊÑ²½¤Ë¥¢¥Ê¶É¤ÇÆóÅÙ¸«¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢µÜËÜ¥¢¥Ê¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤ÎÇßÄÅÌï±Ñ»Ò¥¢¥Ê¡£¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤«¤éÂçÃÀ¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Æ°²èÆâ¤Ç35¥»¥ó¥Á¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ÈÏÃ¤¹ÍÍ»Ò¤Ë¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö35¥»¥ó¥Á