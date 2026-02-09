山形市できょう、壊れた針に感謝を伝え供養する伝統の「針供養」が行われ参加者が裁縫技術の上達を願いました。 【写真を見る】壊れた針に感謝を豆腐に針を刺し供養する伝統の「針供養」裁縫技術の上達願う（山形） 豆腐に刺さったたくさんの針たち。 これは、これまで縫製に使われ壊れてしまった針に感謝を伝えるため、やわらかい豆腐に針を刺して供養し、裁縫技術の上達を願う日本の伝統行事「針供養」です。 山形市で着