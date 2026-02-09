先週（2月2日週）の動き：NY金、大きく振れるも週後半にやや落ち着きを取り戻す／JPX金も大荒れの1週間 先週（2月2日週）のニューヨーク金先物価格（NY金）は、週前半を中心に上下に大きく振れる荒い値動きとなった。ただし、週後半に向けてやや落ち着きを取り戻し、週末2月6日は前日比で反発し、4,979.80ドルで終了した。 週初めの2月2日は、前週末1月30日に見られたファンドの大量手じまい売りによる下落モメンタ