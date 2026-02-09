女優の黒柳徹子（92）が9日放送の司会を務めるテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。人気お笑いタレントから映画出演のオファーを受けるも、固辞する場面があった。この日のゲストは米ロサンゼルスを拠点に活動するお笑いタレントのゆりやんレトリィバァ。黒柳がゆりやんが初監督を務めた映画「禍禍女」が公開中と紹介すると、ゆりやんは「私の実際の恋愛をもとにした、ホラー映画です」と笑顔を見せた。「恋