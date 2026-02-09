ソニーのブルーレイディスクレコーダーソニーグループ傘下のソニーは9日、ブルーレイディスク（BD）レコーダーの出荷を2月以降に順次終了すると発表した。インターネットを通じてテレビ番組や映画が視聴できるサービスが普及し、BDへの録画需要が縮小した。市場の成長が見込めないとして撤退を決めた。ソニーは2003年に世界で初めてBDレコーダーを発売。東芝とNECが主導した「HDDVD」との規格争いに勝利し、映画やテレビの高