【バンコク＝佐藤友紀、水野哲也】タイの下院選（定数５００）は８日投開票され、タイの公共放送ＰＢＳなどによると、アヌティン・チャーンウィラクン首相が率いる保守派与党「タイの誇り党」が１９０超の議席を獲得し、第１党に躍進した。ＰＢＳによると、開票率約９５％時点で誇り党が１９４議席で首位。革新派の「国民党」は１１６議席、タクシン元首相派政党「タイ貢献党」は７６議席となった。カンボジアとの国境紛争を機