政治ジャーナリスト田〓史郎氏が9日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）にリモートで生出演。消費減税をめぐる混乱について私見を述べた。自民は今回、118議席増の316議席と大躍進した。一方で公約の一部に盛り込まれていた消費減税をめぐって、財源や開始時期などが不透明なままとなっている。田〓氏は「議論の混乱をもたらしている原因は高市総理にある」と切り出した。「（1月）26日に日本記者クラブ