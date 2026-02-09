愛媛県の山中に知人女性の遺体を遺棄したとして、46歳の男が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、愛媛・四国中央市の会社員・杉尾頼久容疑者（46）です。2025年9月下旬、四国中央市の山中に、高知市の大谷せい子さん（当時47）の遺体を遺棄した疑いが持たれています。大谷さんは会社を出たあと行方不明になり、親族からの届け出を受け、警察が捜査したところ、大谷さんのスマートフォンを使って買い物をしていた杉尾