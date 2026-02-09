元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、8日放送のテレビ朝日系「華丸丼と大吉麺」（日曜午後0時55分）に出演。小食だと明かした。今回は「池袋で至高のラーメンを探し求める1時間SP」。博多華丸大吉の華丸（55）が長嶋に「なんかあんまり食べないイメージ。小食…こだわり？」と聞くと、長嶋は「俺ね、あんまり本当に食べないの。1日1食が週3くらいで、2食が週4くらいかな」と話した。大吉（54）から「ただ、こだわりめちゃめ