演歌歌手の辰巳ゆうと（２８）が９日、東京・馬橋稲荷神社で、新曲「ロンリー・ジェネレーション」（３月４日発売）のヒット祈願を行った。同曲は辰巳にとって１０作目となるニューシングル。この日は午年にちなみ、純白のきらびやかな衣装で白馬に騎乗してヒットを祈願した。まさに?白馬の王子様?さながらに報道陣の前に姿を現すと「お金持ちになった気分です」と笑顔でひとこと。これまでも干支にまつわる神社で祈願を行っ