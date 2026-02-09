プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が2026年2月6日にユーチューブを更新し、中日の新外国人選手ミゲル・サノー内野手（32）について「パワーは間違いない」と分析した。「高めのフォーシームを投げられたときにどう対応していくか」 ドミニカ共和国出身のサノーは、09年に大リーグのミネソタ・ツインズと契約し、15年7月に大リーグデビューを飾った。24年1月にロサンゼルス・エンゼルスに移籍。エンゼルス