ドル円１５６．６０近辺、ユーロドル１．１８５０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤に向けて、ドル円は156.60近辺、ユーロドルは1.1850近辺で推移している。いずれも先週末NY終値からはドル安方向に傾いた水準。ドル円にとっては高市自民党の大勝利を受けた円売りに対する調整や介入警戒の円買い・ドル売り圧力が掛かっている。また、東京午後には関係者筋情報として、「中国当局が銀行に対して、市場リスクを受け