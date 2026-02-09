ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「つばきファクトリー」の福田真琳（まりん）が９日、グループの公式サイトで学業上の理由により５月中旬から６月初旬まで活動を休止することを発表した。所属事務所は「福田は現在大学に在籍しており、カリキュラムの一環として教育実習への参加が必須となっているため、当該期間は活動を休止させていただくこととなりました」と報告。これに伴い、期間中に予定されている下記のコ