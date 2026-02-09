タレントのマツコ・デラックス（53）が9日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に電話出演。緊急手術を受け入院中であることを明かした。同番組で月曜コメンテーターを務めているマツコ。この日はスタジオに不在で電話出演。「急だったんだけど、脊髄を…、こう首の脊髄が圧迫されちゃって、手とかにしびれがでちゃって。それで病院に行ったら“急いで手術した方がいい”って言われちゃって。私今、実は、手術し終わ