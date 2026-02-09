衆院選で自民党が圧勝したことを受け、平均株価は大きく上昇しました。歴代5位の値上がり幅となり、史上最高値を更新しています。選挙から一夜明け、きょうの東京株式市場は、買いが買いを呼ぶ展開に。一時、3000円以上値を上げる場面もあり、結局、終値は先週末より2110円高い、5万6363円で取引を終えました。これは歴代5番目の値上がり幅です。歴史的な上昇を受け、専門家は年初に立てたばかりの見通しを修正することに…大和証