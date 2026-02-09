阪神の石井大智投手（28）が8日深夜放送のTBS「S☆1」（土曜＆日曜深夜0・00）にVTR出演。球界の大先輩に研究熱心なところを感心された。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のメンバーに選出されている石井。元巨人投手の槙原寛己氏（62）からインタビューを受けた。石井は昨季、50試合連続無失点のNPB記録を打ち立てた“ミスターゼロ”。槙原氏は1994年に平成唯一の完全試合を成し遂げた“ミス