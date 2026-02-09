15日に大阪市住吉区の住吉スポーツセンターでプロボクシングIBF世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦に臨む元世界王者の西田凌佑（29＝六島）が9日、同区にある所属ジムで練習を公開した。シャドーやミット打ちで軽快な動きを示し「いつも通り、コンディションはいい感じ」と笑顔を見せた。西田は昨年6月にIBF世界バンタム級王者としてWBC同級王者の中谷潤人（M.T）との統一戦に臨み、6回終了TKOで敗れた。世界ベルトを失い、バ