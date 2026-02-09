ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間9日夜から10日早朝にかけて大会4日目が行われる。スキージャンプ／男子ノーマルヒルで小林陵侑（29、TEAM ROY）、スピードスケート／女子1000mで郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）の前回覇者2人が登場。さらにスノーボード／女子ビッグエアでは日本女子初の表彰台独占の可能性も。【競技日程＆結果・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪日本時間7日開幕、前回大会は