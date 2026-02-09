衆議院選挙から一夜明け、高市首相は自民党本部で臨時の役員会に出席しました。最新情報を自民党本部から、フジテレビ政治部・菊池俊匠記者が中継でお伝えします。役員会では、衆議院の3分の2を超える316議席を獲得した選挙結果を受け、今後の対応を確認したものとみられます。党内では、衆院選での勝利を喜ぶ明るいムードが漂う一方、「もう『高市一強状態』だ。ブレーキ役が誰もいない。謙虚さを忘れてしまった時が1番怖い」との