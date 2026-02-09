週末に行われたエリアのスポーツの結果です。 バレーボールSVリーグ女子の岡山シーガルズはおととい（7日）、きのう（8日）とアウェーでクインシーズ刈谷と対戦。いずれも敗れ3連敗となっています。次節は、今月14日と15日。ホームでAstemoリヴァーレ茨城を迎え撃ちます。 バスケットボールB3リーグ。トライフープ岡山はさいたまブロンコスと対戦し2連