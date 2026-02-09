きのう（8日）投票が行われた衆議院選挙では、いわゆる「1票の格差」が全国で最大2.08倍となっています。 【写真を見る】「一票の格差」衆議院選挙の無効求め提訴岡山は全ての選挙区で選挙の無効を求める訴え 1票に対する有権者の割合が是正されないままの選挙は憲法違反だとして弁護士グループが全国で一斉に選挙の無効を求める訴えを起こしました。このうち広島高裁岡山支部では、岡山の全ての選挙区の選挙の無効を求