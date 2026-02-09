リンクバルは９日の取引終了後、２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の連結決算を発表した。売上高は２億５８００万円（前年同期比１２．９％増）、営業損益が１１００万円の黒字（前年同期は２６００万円の赤字）になった。同時に株主優待を導入すると公表。半年以上継続して１０００株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト５０００円相当を年に２回贈呈する。 同社は男女向け婚活イベントサービス