離婚のために働くことを決意▶▶この作品を最初から読む夫とこの先、ずっと一緒に生きていける？ そう悩んでいた矢先、夫の不倫を目撃して…。家庭を顧みず、妻だけでなく思春期の娘に対しても辛辣に当たるモラハラ夫。専業主婦の由衣は夫に対しての愛情が冷めていても、娘との生活を守るために耐えることしかできませんでした。「もし夫のモラハラがエスカレートしたら娘はどうなる？」「私はこの先、この人とずっと一