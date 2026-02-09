【その他の画像・動画等を元記事で観る】 XGの2ndワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』が、2月6日のKアリーナ横浜公演から開幕した。 ■XGの“現在地”を鮮烈に刻み込む全23曲 1月23日にリリースされた1stフルアルバム『THE CORE-核』は、米ビルボード・アルバム・チャート「Billboard 200」で自身初となるTop100入りをはじめ、米ビルボード「Emerging Artist」2位、米ビルボ&