帝国電機製作所 [東証Ｐ] が2月9日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比12.4％減の39.7億円に減ったが、通期計画の51.2億円に対する進捗率は77.6％に達し、5年平均の73.6％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比34.8％減の11.4億円に落ち込む計算になる。 直近3